Vivo brevète un smartphone à clapet tout en écran... vraiment pas banal

À partir de la documentation fournie par Vivo à l'organisme, le site néerlandais LetsGoDigital a réalisé des rendus de ce à quoi pourrait ressembler un tel appareil.

On constate que ce concept de mobile s'éloigne des propositions de Samsung et Motorola, avec respectivement leur Galaxy Z Flip et leur Razr, qui ont été les premiers à ressusciter le form factor du téléphone à clapet en exploitant la technologie de la dalle pliante.

Ici, nous avons affaire à un grand écran quand le smartphone est déplié, et la dalle peut être repliée dans le sens de la hauteur, non pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur. On se retrouve alors avec un écran principal plus petit et un écran secondaire au dos.