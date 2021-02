vivo lance son S7t, propulsé par un Dimensity 820 et doté d'un écran AMOLED, pour 335 €

La puce du S7t est associée à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. vivo opte donc pour une configuration unique, quand la mode est à la multiplication des variantes de mémoire pour contenter le plus grand nombre de consommateurs possibles.

L'autonomie du smartphone est confiée à une batterie de 4 000 mAh, un standard sur ce genre d'appareil milieu de gamme. Le mobile dispose par contre d'une recharge rapide de 33W particulièrement véloce pour cette gamme.

Le vivo S7t est ensuite équipé d'un écran AMOLED de 6,44 pouces. Le lecteur d'empreintes, lui, est positionné sous la dalle, et le fabricant ose l'encoche pour loger les deux capteurs photo frontaux, alors que la tendance sur Android est plutôt au poinçon.

Esthétiquement, entre le notch et les épaisses bordures sur les côtés et en bas, force est d'admettre que d'autres font bien mieux, en 2021 (et déjà en 2020), sur cette gamme de prix.