Samsung lancera un Galaxy F62, doté d'une grosse batterie de 7000 mAh, mi-février

Ce Samsung Galaxy F62 devrait proposer un écran Super AMOLED avec une diagonale de 6,7 pouces. La définition de la dalle n'est pas spécifiée, mais du Full HD+ est à prévoir. Il embarquerait également un processeur Exynos (sans doute un 9825), 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Des versions avec un stockage plus important ne sont pas à exclure. Bien entendu, Android 11 sera de la partie avec la surcouche One UI 3.1.