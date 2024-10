Les téléphones de la gamme Galaxy A sont une option de premier choix pour les utilisateurs ne souhaitant pas investir une importante somme d'argent dans un smartphone. Très populaire auprès du grand public, cette série phare permet de satisfaire les principaux besoins auxquels peut répondre un appareil de ce type à moindre coût. Par conséquent, chaque année, nombre de consommateurs attendent logiquement l'arrivée du nouveau modèle. Alors que le Galaxy A15 est disponible depuis le mois de février dernier, voilà que son successeur commence d'ores et déjà à faire parler de lui.

De ce que nous savons, le Galaxy A16 devrait être doté d'un écran FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 800 nits. Il embarquerait une batterie de 5 000 mAh et serait par ailleurs certifié IP54, lui conférant alors une résistance à la poussière et aux éclaboussures. Plusieurs variantes de stockage devraient être disponibles (128 Go et 256 Go) ainsi que diverses options de RAM (4/6/8 Go).