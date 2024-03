Samsung Galaxy A55 et A35, les smartphones milieu de gamme dévoilés : disponibilité et caractéristiques, ce qu'il faut savoir

Les Galaxy A55 et A35 (128 Go) seront commercialisés à partir du 14 mars prochain aux tarifs respectifs de 499 euros et 399 euros. Il faudra débourser près d'une cinquante d'euros supplémentaire pour mettre la main sur les variantes disposant de 256 Go de stockage. Pas moins de quatre coloris seront disponibles au lancement, à savoir Bleu, Bleu Nuit, Lilas et Lime.