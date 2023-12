On sait tout sur le Galaxy A55, futur mobile star du milieu de gamme chez Samsung

Le Galaxy A55 embarquera un chipset Exynos 1480 et disposera de 8 Go de RAM. Il sera par ailleurs alimenté par une batterie de 5 000 mAh et profitera de la charge rapide 25 W. En matière de stockage, les utilisateurs auront le choix entre deux variantes de 128 Go et 256 Go, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences.

Du côté de l'appareil photo, nous retrouverons un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP. Une caméra frontale de 32 MP sera également de la partie.