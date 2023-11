Le design et les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A35 fuitent sur la toile

On remarque tout d'abord que le Galaxy A35 adopte enfin un poinçon dans l'écran pour loger la caméra frontale, alors que le Galaxy A34 restait à un design misant sur une encoche en forme de goutte d'eau. Le lecteur d'empreintes est positionné sous l'écran.

Pour le reste, on retrouve d'épaisses bordures autour de la dalle et une intégration des capteurs au dos propre au style de Samsung depuis le Galaxy S23. Les tranches semblent aussi plus plates que sur son prédécesseur.