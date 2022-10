Samsung : découvrez les rendus du futur Galaxy A14

Tout le monde attend avec plus ou moins d'impatience l'annonce des Galaxy S23. Les prochains flagships de la marque commencent déjà à faire parler d'eux, mais ils ne devraient pas venir seuls. Grâce à OnLeaks et GizNext, nous avons l'opportunité de découvrir les premiers visuels du successeur du Galaxy A13. Il s'agit d'un mobile d'entrée de gamme (vendu à moins de 200 €) lancé plus tôt cette année.