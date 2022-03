Le Samsung Galaxy A33 5G fuite en long en large et en travers, avec son prix européen en prime

On apprend ainsi que l'appareil sera décliné en quatre coloris (noir, bleu, pêche et blanc). Il profitera d'un écran Full HD+ AMOLED de 6,4 pouces, montant à 90 Hz et percé d'une encoche en U. Cette dalle est par ailleurs traitée contre les chocs et rayures avec le standard Gorilla Glass 5.

Sous le capot, Samsung mise sur un processeur milieu de gamme de son cru : l'Exynos 1280. Ce dernier sera couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avance SamMobile. Sur le volet photo, il y aura du monde, avec un capteur principal de 48 Mpx stabilisé, un ultra grand-angle de 8 Mpx, une caméra macro de 5 Mpx et un module 2 Mpx pour les portraits. En façade, on retrouve un capteur de 13 Mpx. L'A33 5G sera du reste capable d'enregistrer des vidéos en 4K / 30 FPS.