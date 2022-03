Le successeur d'un des best-sellers de Samsung se montre en photo

C’est encore OnLeaks qui partage des visuels. Comme prévu, on est sur un design très proche du Galaxy A72, son prédécesseur, à la différence près que le Galaxy A73 fera l’impasse sur la prise jack de 3,5 mm, connectique de plus en plus vouée à disparaître. D'autres visuels mentionnent également un port USB-C, un haut-parleur en bas et un tiroir SIM.