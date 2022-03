Samsung veut contrer le futur iPhone SE et devrait lancer sa nouvelle gamme A très prochainement

Plusieurs sources s’accordent à dire que la gamme Samsung Galaxy A proposerait plusieurs nouveaux modèles : les A73, A53, A33 et A23. Le Galaxy A73 serait le plus coûteux de la série. Il embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 750G et disposerait d’un écran 6,7 pouces et d’une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement grimpant à 120 Hz. Comme à son habitude, la gamme Galaxy A ne devrait pas être une vitrine technologique pour Samsung, l’objectif étant d’apporter un bon équilibre entre performances et prix. Reste à savoir si cela suffira pour faire de l’ombre à l’iPhone SE.