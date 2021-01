Samsung officialise son A32, un milieu de gamme endurant doté d’un quadruple module photo

Si Samsung n’a pas communiqué officiellement sur le chipset intégré au Galaxy A32, on place nos billes sur le Dimensity 720 de MediaTek. Un SoC gravé en 7 nm, intégrant 8 cœurs pouvant atteindre 2.0 GHz. Ce nouveau smartphone pourra être configuré avec 4, 6 ou 8 Go de RAM. Côté stockage, une seule option est disponible : 128 Go, toutefois extensible jusqu’à 1 To via une carte SD.

Le Galaxy A32 5G devrait faire le bonheur des utilisateurs cherchant avant tout une grande autonomie. Grâce à la faible définition de son écran, l’efficience de son processeur et l’énorme batterie de 5 000 mAh, on doit pouvoir tenir la charge pendant au moins 2 jours. Côté recharge, on plafonne ici à 15 W.