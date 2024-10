Le Samsung Galaxy A16 5G fait son apparition au sein de l'Union européenne, c'est le site néerlandais qui vend la mèche et l'information n'est pas passée à côté du site spécialisé PhoneArena.

Compatible avec les réseaux 5G, l'appareil affiche une diagonale de 6,7 pouces (17 cm) sur une dalle Full HD Super AMOLED pour une résolution de 1080p x 2340p avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Relativement fin, l'A16 5G affiche une épaisseur de 7,9 mm. Sur cette tranche, nous retrouvons un lecteur d'empreintes digitales.

Le smartphone est propulsé par un SoC maison Exynos 1330 à huit coeurs cadencé jusqu'à 2,4 GHz. Il existerait toutefois des variantes commercialisées hors Europe avec une puce MediaTek Dimensity 6300. Nous y retrouvons 4 Go de RAM et 120 Go de stockage extensible via un lecteur de cartes micro SD.