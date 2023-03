Samsung lance ses Galaxy A14, A34 et A54, des smartphones entrée et milieu de gamme très alléchants

Toute la gamme Galaxy A de Samsung embarque un capteur principal de 50 mégapixels. Évidemment, les modèles A54 et A34 sortent du lot en proposant des outils plus poussés afin d’obtenir les clichés les plus nets possibles. Ainsi, les deux modèles proposent un mode Nuit usant de pixel-binning pour fusionner plusieurs pixels en un seul, ce qui permet de capter davantage de lumière et d'obtenir un résultat plus clair et détaillé.

Bien sûr, l’utilisateur pourra compter sur une intelligence artificielle poussée dont le travail permettra d’obtenir des clichés plus nets, avec des couleurs et des contrastes retravaillés, notamment en conditions de faible luminosité. Les deux smartphones sont équipés d’une stabilisation optique de l’image (OIS) doublée d’une stabilisation numérique pour créer des vidéos plus nettes, particulièrement lorsque l’utilisateur est en mouvement.