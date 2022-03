Samsung Galaxy A53 VS A52 : quelles améliorations pour le smartphone milieu de gamme de Samsung ?

Samsung a officialisé deux nouveaux smartphones , les Samsung Galaxy A53 et A33 , il y a quelques heures. Le Galaxy A53 qui nous intéresse ici sera commercialisé à partir du 1er avril. Il faudra débourser 459 euros pour acquérir la version 128 Go et 519 euros pour profiter de la version 256 Go. Son ancêtre, le Samsung Galaxy A52 5G version 128 Go, est affiché à 430 euros sur Amazon actuellement. Au-delà de l’attrait de nouveauté, les 30 euros supplémentaires de l’A53 sont-ils justifiés par les spécifications ? Voici de quoi vous faire un avis.