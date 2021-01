Samsung s'apprête à lancer le Galaxy A52 5G, successeur du populaire Galaxy A51

Le A52 5G serait équipé d'un SoC Snapdragon 750G de Qualcomm et de 6 Go de RAM. Une variante 4G avec puce Snapdragon 720G et 8 Go de mémoire vive a également été repérée.

Un rendu nous apprend que quatre capteurs photo sont attendus au dos. La caméra frontale est logée dans un poinçon central alors que le lecteur d'empreintes est intégré sous l'écran de 6,5 pouces. Un port jack 3.5 est également présent. L'annonce officielle ne devrait plus tarder.