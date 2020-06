Les Samsung Galaxy A21s et Galaxy A51 5G débarquent en France

Le Samsung Galaxy A21s s’installe comme une référence dans l’entrée de gamme. Il est pourvu d'un écran LCD TFT de 6,5 pouces et embarque un module photo selfie de 13 Mp. Le smartphone fonctionne avec un SoC Exynos 850, 3 Go de RAM et un stockage de 32 Go. Vous pouvez toutefois profiter de l’emplacement microSD pour rajouter jusqu’à 512 Go.