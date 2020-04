Le Nokia 9.3 PureView profiterait d'un capteur ultra grand-angle 108 MP

Le Nokia 9 PureView.

Un smartphone Android One très costaud en photo

Via : Android Central

Le Nokia 9.3 PureView opterait en effet pour une configuration à cinq appareils photo, dont le module principal de 64 mégapixels et ultra grand-angle de 108 mégapixels pourraient bien valoir le détour.Pour l'heure, nous n'avons que de maigres informations à nous mettre sous la dent. Si les sources de NokiaPowerUser sont fiables, le Nokia 9.3 PureView embarquerait ainsi le module ultra grand-angle à la plus grande résolution du marché. Un marché pour l'heure dominé par le Huawei P40 Pro et son optique ultrawide de 40 mégapixels.Mieux : le capteur principal et ultra grand-angle du prochain PureView seraient aussi stabilisés via OIS. Un argument massue pour les vidéastes.Pour compléter la fiche technique, NokiaPowerUser table ensuite sur un téléobjectif, un module macro et un capteur de profondeur. Enfin côté performances, on devrait pouvoir compter sur la présence d'un Snapdragon 865 (5G, donc) et d'un écran QHD+ pLED. Le smartphone serait enfin propulsé par Android One.D'après le site spécialisé, le Nokia 9.3 PureView serait dévoilé lors d'un événement à la rentrée prochaine.