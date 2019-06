Nokia aurait breveté une nouvelle technologie capable de doubler l'autonomie des smartphones

La promesse d'une autonomie plus que doublée

Des recharges moins nombreuses pour une espérance de vie améliorée

Source : WCCFTech

C'est avec le concours du centre AMBER, de l'université irlandaise de Trinity College à Dublin, quea pu concevoir cette nouvelle technologie. Spécialement pensée pour la 5G, cette dernière présente l'avantage de ne pas épaissir les batteries. Le design ultra fin de nos smartphones ne devrait donc pas être compromis.La technologie debrevetée par Nokia Bell Labs se base sur des nanotubes de lithium, nous apprend WCCFTech. Elle pourrait permettre del'autonomie constatée sur les modèles de smartphones les plus endurants du marché. Une annonce qui promet de changer la donne alors que, depuis quelques années, les constructeurs semblent privilégier avant tout les innovations en matière de recharge rapide, au détriment d'une autonomie que le consommateur aimerait plus copieuse.», explique Nokia Bell Labs dans un communiqué.Si elle tient ses promesses, la technologie de Nokia devrait permettre aux utilisateurs de. Avec des cycles de recharge moins fréquents, les batteries, moins sollicitées, pourraient profiter. Une bonne nouvelle supplémentaire.Nokia explique avoir déposé un brevet pour sa nouvelle technologie et indique songer à la commercialiser, sans toutefois se fendre d'un éventuel créneau de mise sur le marché. Comme le précise WCCFTech, des firmes concurrentes comme Samsung SDI ou encore LG Chem (filiales de Samsung et LG spécialisées dans la conception des batteries) pourraient elles aussiet avoir de belles annonces à nous faire dans les prochains mois.