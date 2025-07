Des « lignes de code zombies », s'était justifié plus tard Carl Pei, patron de Nothing, qui explique que, selon lui, l'Essential Space n'est pas encore un produit fini et que « si nous devons faire payer les gens, il faut qu'ils puissent en retirer une valeur substantielle ». Nous n'en sommes donc pas encore là, même si Nothing ne balaie pas l'idée d'un tier payant plus tard. À l'instar de Samsung, dont on sait qu'il promet d'offrir Galaxy AI gratuitement jusqu'à la fin 2025. Et au-delà ? Mystère.