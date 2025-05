Du côté du Nothing Phone (3), contre environ 1000 dollars, on devrait disposer d'un smartphone animé par une puce Snapdragon 8 Gen 3, lequel serait couplé à 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 256 Go. Le smartphone serait articulé autour d'un large écran Amoled de 6,7" (diagonale de 17 cm), compatible 120 Hz, sans oublier une batterie de 4 700 mAh compatible avec la recharge rapide filaire et sans fil.

Le lancement du nouveau smartphone Nothing Phone (3) devrait intervenir dans le courant du mois de juillet. À voir maintenant à quoi ressemblera ce premier smartphone « haut de gamme » signé Nothing, et comment ce dernier viendra se positionner face à la concurrence.