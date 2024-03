Le Nothing Phone (2a) est officiel : design original et rapport qualité-prix au menu

L'autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 5 000 mAh, ce qui devrait suffire pour une journée d'utilisation. Nothing intègre à son Phone (2a) une puissance de charge jusqu'à 45 W, capable de recharger le smartphone de 0 à 50 % en 23 minutes et de 0 à 100 % en moins d'une heure.

Côté photo, nous avons un capteur principal de 50 MP, ouverture f/1,88 et technologies de stabilisation de l'image OIS y EIS. Il est associé à un module ultra grand-angle de 50 MP, ouvrant à f/2,2 et élargissant le champ de vision à 114°. La caméra frontale de 32 MP et f/2,2 est la même que sur le Nothing Phone (2), smartphone que nous avons d'ailleurs testé dans nos colonnes.

L'appareil est livré sous la surcouche maison Nothing OS 2.5, basée sur Android 14. Le Nothing Phone (2a) est vendu au prix de 349 euros dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et à 399 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les précommandes sont ouvertes, la sortie est prévue pour le 12 mars 2024.