Avec son nouveau Phone (2a) Plus, Nothing souhaite faire évoluer trois éléments de son smartphone lancé en début d'année. Cela concerne notamment le processeur, avec ici à bord un MediaTek 7350 Pro 5G, pour une expérience utilisateur que le constructeur promet comme étant « plus souple et plus rapide ».

Un processeur sous TSMC 4 nm Gen 2, avec 8 cores allant jusqu'à 3,0 GHz, annoncé comme 10 % plus rapide que le CPU du Phone (2a).