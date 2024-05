Realme 12 5G : une nouvelle gamme de smartphones pour se réinstaller un peu plus sur le marché français

Le Realme 12+ est le modèle le plus performant et le plus prometteur de la gamme. Équipé d'un écran AMOLED et HDR de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est capable d'atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits. En plus d'être alimenté par une batterie de 5 000 mAh (avec charge rapide SuperVOOC 67 W), il est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7050 5G, garantissant des performances élevées dans diverses configurations, selon Realme.

Du côté de l'appareil photo principal, nous retrouvons le capteur Sony LYT-600 avec OIS de 50 mégapixels (f/1,88). Le Realme 12+ est également armé d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) et d'un objectif macro de 2 mégapixels (f/2.4). À l'avant, on peut enfin compter sur la présence d'un appareil photo selfie IA de 16 mégapixels (f/2.45).

Disponible en deux coloris (vert et beige), il faudra débourser la somme de 359,99 euros pour mettre la main sur le modèle équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Les bourses les plus aisées pourront quant à elles s'orienter vers une variante à 12 Go/512 Go en échange de 419,99 euros.