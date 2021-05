Le realme 8 5G est officiel, le smartphone 5G le moins cher du marché

Le Realme 8 5G est disponible en deux configurations, dont l'une avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage pour 229 euros. Du 18 au 20 mai, il sera commercialisé en exclusivité chez Amazon au tarif de 199 euros.

Aux mêmes dates, la variante 6+128 Go sera disponible à la Fnac au prix de 229 euros, contre 259 euros normalement. Et du 12 au 17 mai, pour l'achat de cette configuration à 259 euros, Fnac offrira un stabilisateur DJI OM3 dans la limite de 300 pièces disponibles.