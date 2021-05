Le realme 8 5G, sera dévoilé le mercredi 12 mai prochain

Le futur realme 8 5G sera équipé d'un écran Full HD compatible 90H et animé par un processeur Dimensity 700 5G. A l'arrière, on retrouvera un module composé de trois capteurs, emmené par un capteur de 48 mégapixels, sans oublier une caméra frontale de 16 mégapixels. Coté batterie, realme promet un bloc de 5000 mAh, et une charge rapide de 18W.