realme arrive aussi avec son capteur 108 mégapixels, qu'apporte-t-il en plus sur la photographie ?

Par défaut, l'appareil photo de 108 mégapixels du realme 8 Pro est configuré pour exploiter la technique du pixel-binning, qui permet d'assembler quatre véritables pixels pour en créer un plus grand de 2,1 µm, et va donc pouvoir capter quatre fois plus de lumière qu'un pixel standard.

Dans le cas du nouveau smartphone de realme, le capteur photo de 108 mégapixels va générer des clichés de 12 mégapixels avec une meilleure lumière et des contrastes plus élevés. Le pixel-binning 9-en-1 a aussi un autre avantage : celui de faire la moyenne de la colorimétrie pour chaque pixel créé à partir des plus petits pixels originaux afin d'obtenir des couleurs plus justes et fidèles.