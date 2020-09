Les realme 7 et 7 Pro sont officiels : deux nouveaux smartphones milieu de gamme à bas prix

La firme de l’empire du Milieu realme poursuit son petit bonhomme de chemin sur le créneau des smartphones. Et après avoir introduit ses realme 6 et realme 6 Pro en mars dernier - la seconde version a été testée et approuvée par la rédaction Clubic - le groupe remet le couvert six mois plus tard avec deux nouveaux produits censés reprendre le flambeau : j’ai nommé les realme 7 et 7 Pro, récemment intronisés pour le marché indien.