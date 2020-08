Le Sony XPERIA 5 II fuite en long, en large et en travers (mais surtout en long)

Le site Android Headlines a mis la main sur une vidéo promotionnelle présentant le nouveau smartphone de la marque nippone sous toutes les coutures.

Ce modèle ressemble peu ou prou au Xperia 1 II dans une version légèrement plus compacte, avec un écran OLED Full HD+ HDR de 6,1 pouces. Le smartphone conservera son format 21:9, idéal selon la marque pour regarder films et séries. Le smartphone sera donc toujours aussi imposant dans la main et dans les poches avec une longueur de 158 mm pour 68 mm de largeur et 8 de profondeur.

La batterie sera d'une capacité de 4 000 mAh. Pour la connectique, Sony a ajouté un port USB-C pour la charge, mais également un port jack pour y brancher un casque filaire, ce qui n'était pas le cas sur le Xperia 1 II.