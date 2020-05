Sony annonce deux nouveaux téléviseurs haut de gamme : A8 OLED & XH90

Le constructeur insiste sur son système de gestion du rétro-éclairage, qui peut, selon ses dires, compenser un défaut de la technologie LED en insistant sur certaines zones de l'image pour accentuer le contraste et créer des images plus profondes.

Le premier téléviseur proposé par Sony est le XH90, un modèle LED 4K proposé en quatre tailles d'écran : 55, 65, 75 et 85 pouces.

Le XH90 sera disponible à partir de 1 299 € pour le modèle 55 pouces et jusqu'à 3 299 € pour la version 85 pouces.

Le téléviseur A8 est le dernier modèle OLED du constructeur. Il bénéficie lui aussi d'un design très élégant, ultra-fin et minimaliste.

À l'intérieur c'est le processeur bien connu X1 Ultimate qui se charge du traitement vidéo et de l'upscale pour les sources en haute-définition. Sony a ajouté, pour ce modèle OLED, son mode X-Motion Clarity, qui permet d'atténuer le flou de mouvement avec plus de précision en réglant de manière dynamique la fréquence de rafraîchissement de la dalle.

On peut noter également la présence d'une nouvelle technologie, baptisée Pixel Booster, permettant d'optimiser le rendu des couleurs et le contraste des zones lumineuses afin d'obtenir une image toujours plus fidèle à l'intention des réalisateurs.

En outre, Sony propose toujours le « Netflix Calibrated Mode » pour les programmes proposés par la plateforme de streaming, mais également l'IMAX Enhanced pour les films compatibles avec le standard. Les cinéphiles profiteront également d'une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos.

La partie audio consiste toujours en des enceintes placées sous l'écran qui font vibrer la dalle pour donner de la profondeur aux différents effets et de la technologie Ambient Optimization, un procédé inédit qui régule le son mais également la luminosité selon que vous regardez votre téléviseur en pleine journée ou à la nuit tombée.

La gamme A8 sera disponible dès cette semaine. Le modèle 55 pouces démarre à 2 199€ contre 3 199€ pour la version 65 pouces.