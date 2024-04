Sony renouvelle son catalogue TV avec du Mini-LED pour flagship

Pour ce qui est des fonctionnalités et connectiques, l'ensemble de la gamme XR est logée à la même enseigne. On retrouve le support des formats HDR10, HLG et Dolby Vision, des dalles avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et le support de la 4K à 120 Hz, de l'ALLM, du VRR et de l'eARC grâce aux 4 ports HDMI 2.1 ainsi que la présence de Google TV et du Chromecast intégré avec commandes vocales en mode main-libre sur l'ensemble de la gamme.

Du côté de l'audio, les trois nouvelles séries bénéficient aussi de la fonction Voice Zoom 3, qui vient optimiser le son des dialogues grâce à un algorithme d'IA qui reconnaît les voix humaines.