Sony peaufine son téléviseur Mini-LED et ses autres gammes LED

Après s’être lancé sur le segment Mini-LED l’année dernière avec un X95K très réussi dans l’ensemble, Sony continue avec son successeur : le X95L. Décliné en diagonales de 65, 75 et 85 pouces, le téléviseur LED haut de gamme du fabricant fait la promesse d’un rétroéclairage encore mieux contrôlé grâce à la technologie XR Backlight Master Drive. Naturellement, l’objectif est ici de s’approcher de l’image la plus qualitative possible, notamment en matière de contraste et de luminosité. Sony évoque un nombre de zones de local dimming plus important que l’an passé, débouchant sur un blooming qui devrait se faire encore plus discret. Couleur et netteté seraient également deux points sur lesquels des améliorations pourront être constatées.