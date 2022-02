Sony laisse fuiter le prix de ses téléviseurs 2022, le QD-OLED moins cher qu’attendu

Le site américain de Sony affiche en effet la possibilité d’acquérir 3 000 points Sony Rewards pour le XR-55A95K et 4 000 points pour le XR-65A95K, des sommes qui correspondent logiquement à des tarifs de 2999,99 $ et 3 999,99 $. Alors que l’on pouvait s’attendre à un coût beaucoup plus élevé pour les dalles QD-OLED, l’écart entre ces nouvelles références et la série OLED haut de gamme de l’an passé, représentée par le Sony A90J, reste mesuré avec une différence de 200 $ pour les deux diagonales.