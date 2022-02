Le fameux écran QD-OLED 34 pouce d'Alienware va coûter un bras et demi, environ

C’est l’un des produits à surveiller cette année. Annoncé conjointement par Dell et Samsung Display au CES 2022, le premier moniteur QD-OLED sera un joli écran incurvé (1800 R) de 34 pouces signé Alienware. Avec sa définition UWQHD (3440 x 1440 pixels), sa fréquence de rafraîchissement native de 175 Hz, sa latence de 0,1 ms et sa certification DisplayHDR 400 True Black, il dispose de beaux atouts pour séduire les joueurs et joueuses. Néanmoins, une telle fiche technique a forcément un prix.