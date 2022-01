CES 2022 : Samsung a dévoilé son Odyssey Ark, un écran hors du commun (et du QD-OLED)

Avec sa gamme Odyssey, Samsung a dévoilé l’an passé les écrans gaming les plus incurvés à ce jour et le Coréen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ressemblant à première vue à un téléviseur incurvé, l’Odyssey Ark est bien plus que ça. Il arbore a priori un rayon de courbure de 1 000R sur 55 pouces, et adopterait une dalle Neo QLED associant Mini-LED au Quantum Dot, à l’instar de l’Odyssey Neo G8 dévoilé il y a peu.