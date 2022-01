CES 2022 : Smart Monitor M8, un écran hybride toujours plus complet et "intelligent"

Cloud gaming, caméra magnétique, domotique, productivité, Smart TV : le Samsung Smart Monitor M8 veut tout faire et ajoute encore de nouvelles fonctionnalités à sa panoplie. À première vue, il y aura peu de changements d’un point de vue technique par rapport au Smart Monitor M7 de 2021. Le M8 continuera d’exploiter une dalle IPS de 32 pouces sur une définition 4K et un format 16:9. Samsung fait néanmoins mention d’un design bien plus mince que le précédent avec une épaisseur de seulement 11,4 mm, un changement notable, puisque le M7 est quasiment quatre fois plus épais.



La nouveauté le plus intéressante est toutefois la présence d’une caméra SlimFit magnétique qui à l’intérêt d’être mobile et de pouvoir facilement se fixer au moniteur pour les appels vidéo. Le point fort d’un tel moniteur est d’intégrer diverses applications de productivité et de divertissement sans pour autant avoir besoin d’un PC. La caméra peut ainsi être utilisée via Google Duo . Samsung évoque néanmoins la présence d’autres applications sans pour autant les nommer.