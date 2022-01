Samsung Odyssey Neo G8 : l'écran gamer 4K se fait plus petit (et sûrement plus cher)

Plus que la différence de taille, le Neo G8 a une caractéristique bien particulière : il sera le premier écran PC à prendre en charge la 4K (3 840 x 2 160 pixels), un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il supporte évidemment le HDR 10+ et conserve sa compatibilité avec le Nvidia G-Sync et l’AMD FreeSync Premium Pro. Le Samsung Odyssey Neo G8 dispose également de deux ports HDMI 2.1 , d’un port DisplayPort 1.4 avec synchronisation adaptative, d’une prise casque et deux ports USB 3.0. Son prix et sa date de sortie ? Il faudra attendre le CES 2022 , qui débutera ce 5 janvier, pour les connaître.