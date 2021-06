Samsung Odyssey : la gamme 2021 de moniteurs gamer fait l'impasse sur l'incurvé

L’Odyssey G3 sera sans surprise le plus accessible. Disponible en deux diagonales de 24 et 27 pouces, il se contente d’une définition Full HD et d’une dalle qui opte pour la technologie VA, avec une luminosité typique de 250 cd/m². Le taux de rafraîchissement culmine à 144 Hz, tandis que le temps de réponse est indiqué ici de 1 ms MPRT. La connectique est quant à elle limitée à un DisplayPort 1.2 et un port HDMI 1.4.



Samsung n’a pas encore révélé le tarif de ces quatre moniteurs Odyssey, ni la date à laquelle ils seront mis sur le marché. À côté de cela, le monstrueux Samsung Odyssey 49G9 et son rétroéclairage Mini-Led ne devrait plus tarder à se faire voir, contre un tarif qui s’annonce démesuré.