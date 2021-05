Onyx Boox dévoile Mira, un surprenant moniteur… à encre électronique !

Mira est toutefois vendu comme un véritable moniteur externe tactile et non une liseuse. Il emploie une dalle E-Ink Mobius d’une définition de 2200 x 1650 px. La connexion à votre PC/Mac/tablette s’effectue via une liaison mini-HDMI ou USB-C. Deux ports USB-C sont ainsi disponibles. On imagine qu’il sera possible de recharger l’écran pendant qu’il est en fonctionnement, l’un des ports faisant office de prise de recharge et l’autre de liaison de données si vous n’utilisez pas le mini-HDMI.

La dalle embarque aussi un éclairage frontal avec gestion de la température des couleurs. Onyx nous promet même un nouveau mode de rafraichissement nommé Aragonite et permettant une réactivité similaire à celle d’un écran LCD classique. Une affirmation à prendre avec des pincettes : un fort taux de rafraichissement sur les dalles E-Ink se fait au détriment d’une rémanence élevée, aussi nommée ghosting…