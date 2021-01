Vivlio lance Color, sa première liseuse électronique à écran couleur

La Vivlio Color sera disponible en précommande sur le site de Cultura dès le 20 janvier. Elle sera affichée au prix de 179 € avec une housse offerte. Le tarif passera ensuite à 189 € lors de la commercialisation officielle qui aura lieu mi-février.

Comme toujours, une seule configuration est possible. La Vivlio Color est d’ailleurs bien équipée, embarquant 16 Go de mémoire interne, un port micro-SD et 1 Go de RAM. Elle devrait ainsi être plus véloce que la Touch HD Plus, tout en reprenant le support des EPUB et de la musique. La Color sera aussi l’occasion pour Vivlio de lancer sa nouvelle application de synchro MyVivlio. C’est donc plutôt prometteur !

Nous ne manquerons évidemment pas de réaliser un test détaillé de la liseuse Color dès que possible.