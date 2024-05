Des utilisateurs de liseuses Kobo ont découvert qu'ils pouvaient se faire hacker leurs identifiants

Mais ces désagréments ne rebutent pas pour autant les propriétaires de liseuses. En effet, dans la plupart des cas, une actualisation de l'appareil fait disparaître les images fantômes et les mots de passe persistants.

Et c'est tant mieux, car les liseuses se sont fait, avec le temps, une place de choix chez les lecteurs, néophytes comme aguerris. Et il y a de quoi.

Avec leur capacité à stocker des milliers de livres numériques dans un appareil léger et compact, la liseuse offre de nombreux avantages, en premier lieu par rapport aux livres traditionnels. Elle est bien plus légère et compacte que les livres imprimés, et permet non seulement d'emporter avec soi son ouvrage préféré, mais en plus, le reste de toute sa bibliothèque.







La plupart des liseuses ont une capacité de stockage importante, entre 8 et 64 Go, permettant de stocker des milliers de livres numériques.

Elles utilisent des écrans à encre électronique, ou e-ink, qui simulent la texture du papier et réduisent la fatigue oculaire par rapport aux écrans rétroéclairés des tablettes et des smartphones. Et pour plus de confort de lecture, vous pouvez ajuster la taille et le style de la police, le contraste de l'écran, et même la lecture audio pour les personnes malvoyantes ou dyslexiques.

Côté autonomie, en moyenne, une liseuse peut durer plusieurs semaines sur une seule charge, ce qui en fait un choix idéal pour les longues sessions de lecture et évite ainsi de vider trop rapidement la batterie d'un smartphone ou d'une tablette. En plus de fonctionnalités Wi-Fi, 4G ou 5G, certaines liseuses permettent la prise de notes, la recherche de mots, la synchronisation avec d'autres appareils, et embarquent même des dictionnaires.

Enfin, une liseuse peut contribuer à réduire la consommation de papier et d'énergie liée à la production et à la distribution de supports imprimés, pour un choix plus écoresponsable.