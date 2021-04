InkPalm 5: Xiaomi lance une mini-liseuse Android compatible avec la plupart des applications de lecture

Le marché des liseuses numérique n’a jamais été aussi dynamique. Rétroéclairage, waterproof, densité de pixels, écrans couleurs : les nouveautés se multiplient et s’accumulent, tirant le marché vers des solutions de plus en plus haut de gamme. À travers sa filiale Moaan, le géant chinois Xiaomi entend bien se faire une place sur ce secteur. Et la nouvelle InkPalm 5 ne manque pas d’arguments pour y parvenir.