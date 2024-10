Amazon a également mis en vente un nouveau Kindle Paperwhite. Plus fin et doté d'un écran anti-reflets plus large (7 pouces) au contraste accru, ce nouvel appareil est étanche et possède une autonomie de 12 semaines. Sa réactivité a considérablement été améliorée : le géant de l'e-commerce explique, en effet, que « les pages se tournent 25 % plus vite. » Lui et son frère, le Kindle Paperwhite Signature Edition (qui possède le double de stockage avec 32 Go disponibles) sont proposés en 3 couleurs : rose, vert et noir.