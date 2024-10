max6

Voyons, voyons, pourquoi est-ce que je n’ai jamais eu de kindle ?

Ha oui c’est parce que la liseuse que j’utilise n’est absolument pas verrouillée et que quand je la branche sur mon PC (linux ou windows) l’arborescence du disque dur apparait immédiatement dans l’explorateur de fichiers. utilisation de calibre facile mais même pas utile pour transfèrer des fichiers quels qu’ils soient d’un appareil à l’autre.

Parce que je peux lire tous les formats de fichiers.

Parce que j’ai accès au play store et que je peux charger toutes les liseuses que je veux mais aussi n’importe que logiciel (par exemple firefox pour accèder aux bibliothèques en ligne et aussi aux manuels de réparations).

Ha oui aussi parce que je peux faire des annotation sur les PDF avec le logiciel qui me convient et pas celui imposé

Et il y a encore pleins d’autres raisons ETC ETC