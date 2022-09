Amazon met à jour sa liseuse Kindle d'entrée de gamme

Pour justifier cette hausse, Amazon améliore tout d'abord la qualité de l'écran. Celui-ci passe à un plus confortable 300 ppp (contre 167). Il s'agit de la même résolution que les modèles plus onéreux proposés par la firme. On retrouve le même éclairage réglable et mode sombre qu'auparavant. Toujours proposée en noir, ce Kindle 2022 existe également en bleue.

Autre changement bienvenu, le chargement complet en 4 heures se fait maintenant par USB-C et l'autonomie grimpe à six semaines annoncées. On trouve également 16 Go de stockage (contre 4). De quoi stocker beaucoup, beaucoup d'ebooks. Enfin, si la taille de l'écran de 6" ne change pas, Amazon annonce que ce nouveau modèle est plus compact (157,8 x 108,6 x 8 mm) et plus léger (158 g) que le précédent.

Enfin, la page du produit sur Amazon annonce que le modèle « est fabriqué à partir de 30 à 75 % de plastiques recyclés et 90 % de magnésium recyclé ».