Amazon offre un relooking à l'interface des Kindle

Les changements sont à l'image du système d'exploitation, c'est-à-dire assez simples : pensée pour rendre le tout plus intuitive, la mise à jour amène avec elle la possibilité de régler la luminosité, régler le mode avion et accéder aux paramètres généraux en glissant le doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Il est également plus simple de basculer entre l'accueil et la bibliothèque.