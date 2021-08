Onyx Boox dévoile sa liseuse 7,8" Nova Air (et elle est magnifique !)

Mais ce qui nous attire le plus dans cette liseuse, c’est son look. La coque en métal monobloc est colorée en blanc et piquetée de noir, ce qui offre un aspect marbré du plus bel effet à l’ensemble. L’avant de la liseuse est quant à lui paré d’une élégante robe argentée. C’est indéniable, la Nova Air flatte la rétine !

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là. La coque de cette belle machine est dotée d’une attache magnétique, à l’instar de la Note Air. Il est ainsi possible d’y fixer le stylet tactile inclus dans la boîte. La liseuse chinoise adopte aussi une nouvelle coque de protection dotée de boutons physiques. Cette dernière se fixe à la Nova Air par magnétisme, comme le stylet. Une fois que cette protection est branchée via le port POGO, ses boutons servent à tourner les pages. Dommage qu’elle soit vendue séparément…