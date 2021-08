PINE64 dévoile PineNote, une liseuse open source compatible avec les stylets Wacom

C’est sous le capot que la PineNote impressionne le plus. La machine est alimentée par le processeur Rockchip RK3566 ARM et ses quatre cœurs, couplés à 4 Go de RAM LPDDR4 et à un stockage eMMC de 128 Go. Elle dispose également de deux micros, deux haut-parleurs, un port USB-C (pour la recharge et le transfert de données), un WiFi 5GHz, mais aucune mention du Bluetooth n’a été faite. Autre particularité de la PineNote, son système d’exploitation open source Linux lui permet d’être hybride et d’officier aussi en tant que tablette.