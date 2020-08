Après les smartphones, les liseuses pourraient elles aussi profiter d'écrans pliables

Comme pour les smartphones, l'appareil promet des écrans plus spacieux pour la lecture, malgré un encombrement ou un poids qui évoluent peu. On imagine facilement pouvoir consulter de plus grands documents au format portrait après avoir fait pivoter la liseuse, bien que la vidéo de démonstration de GoodEReader ne présente pas cette fonctionnalité. Celle-ci montre en revanche une page seule affichée au centre de l'écran, à cheval sur la « tranche » de l'appareil.