La division américaine d'Amazon n'est pas peu fière d'annoncer le lancement de cette nouvelle Fire HD 8 2024. Une tablette déclinée en deux versions, avec d'un côté 3 Go de RAM/32 Go de stockage, et de l'autre, 4 Go de RAM/64 Go de stockage. Le tout sans oublier une petite dose d'IA à bord, pour bénéficier de fonctionnalités avancées (mais pas exclusives).